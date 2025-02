Manna: “Per Kvaratskhelia quasi ricattati”

Conferenza stampa, questa mattina, da Castel Volturno, di Giovanni Manna, tesa a precisare le ultime vicende di mercato. Queste le sue parole:

“Noi ringraziamo Kvaratskhelia per quanto fatto per il Napoli. Abbiamo provato a sanare una situazione complessa, quindi siamo stati costretti alla cessione. Per certi versi posso dire, che siamo quasi stati ricattati. Abbiamo lavorato sul mercato, per cercare di sostituirlo, ma non siamo riusciti a concretizzare alcune situazioni. Kvaratskhelia non voleva restare a Napoli, inutile insistere in quella direzione. Non dobbiamo darci delle colpe, bisogna voltare pagina e andare avanti”

C’è anche la questione dei rinnovi, sul quale Manna fa chiarezza:

“Abbiamo raggiunto l’accordo con Olivera per il rinnovo. Per quanto riguarda Meret, posso dire che il calciatore vuole restare, a breve ci incontreremo con l’agente per concordare il tutto. Per Anguissa stiamo lavorando”

Diversi gli obiettivi di mercato sfumati, il DS azzurro, precisa:

“ Con Danilo ero sicuro di chiudere, eravamo d’accordo su tutto. Non siamo riusciti ad arrivare dove volevamo, perché il calciatore ha fatto una scelta di vita. Per Comuzzo abbiamo presentato un’offerta importante alla Fiorentina, che però non siamo riusciti a portare a termine. Per Garnacho abbiamo fatto un’offerta importantissima allo United. Il calciatore però voleva essere accontentato economicamente, cosa che al momento non possiamo fare. Discorso diverso invece per Adeyemi, che non voleva lasciare la Germania”

Infine le ultime trattative per l’attaccante esterno:

“Per Saint-Maximin avevamo l’accordo con il club, poi ci sono state richieste particolari dall’Arabia che non potevamo rispettare. Okafor al momento è un po’ indietro nella condizione, rispetto ai compagni di squadra”

Poi discorso a parte, sugli obiettivi della società:

“Tutti noi sappiamo cosa dobbiamo fare, anche l’allenatore. Il Napoli non è finito, con la fine del mercato. Siamo concentrati sui nostri obiettivi, ma al tempo stesso non è che non vogliamo sognare, pur mantenendo il contatto con la realtà”

Ovviamente tutti si chiedono cosa ne pensa Conte, su questa situazione, Manna tende a chiarire:

“Conte è focalizzato sul campo. Io credo che parlare di mercato adesso, sminuisca ciò che è stato fatto fino ad oggi. La posizione attuale è in linea con i nostri obiettivi, rientrare nelle coppe europee. La squadra sta facendo qualcosa di incredibile, potevamo fare meglio, ma io mi assumo tutte le responsabilità. Per cui una volta terminata questa conferenza stampa, vogliamo che il discorso sia concluso”

Argomento mercato, dunque si chiude, la parola passa solo al campo.