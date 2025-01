Manna attende un segnale da Manchester.

Con il passaggio, ormai quasi definitivo di Dorgu, ai diavoli rossi, la trattativa per Alejandro Garnacho, può trovare un punto di svolta. Come riportato dalla Repubblica, Patrick Dorgu del Lecce è pronto a partire per il Regno Unito, per 37,5 milioni di euro, bonus compresi. Un acquisto oneroso per gli inglesi, che devono anche fare cassa, per rientrare nei parametri del fair play finanziario. Garnacho rappresenterebbe una plusvalenza netta, visto che è arrivato al Manchester, all’età di 16 anni, direttamente dalle giovanili dell’ Atletico Madrid.

Il direttore Manna si trova a Milano, pronto a volare per l’Inghilterra per chiudere la trattativa.

L’accordo col calciatore è stato raggiunto, per un ingaggio vicino ai 4 milioni di euro, attualmente l’esterno argentino ne guadagna meno della metà. Manca l’intesa con lo United, ma il DS azzurro è pronto a chiudere nelle prossime 48 ore, visto l’approssimarsi della chiusura del mercato.

Sfumato definitivamente Adeyemi, che conferma di voler terminare la stagione in Bundesliga. Garnacho resta dunque il principale obiettivo del club partenopeo, che vuole dare a Conte una valida alternativa all’ex Kvaratskhelia. Nelle prossime ore si potrebbe arrivare ad un’accelerata, a questa trattativa, che ormai sembra il tormentone di Gennaio, in casa azzurra.