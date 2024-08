Manna a Londra per accontentare Conte.

Vuole chiudere in fretta il ds azzurro, altre due operazioni, per completare la rosa del Napoli.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il direttore Giovanni Manna, nelle prossime ore volerà a Londra, per un blitz di mercato.

Prima tappa la sede del Chelsea, per l’acquisto che più necessita per Antonio Conte, quello del centravanti. Il tecnico salentino vorrebbe convocabile il belga Lukaku, già per la trasferta di Verona. L’offerta del Napoli è di 25 milioni più bonus, per arrivare a 30 per l’acquisto definitivo. I Blues vorrebbero il pagamento dell’intera clausola, da 43 milioni di euro, oppure inserendo Osimhen nella trattativa. Per il nigeriano però i partenopei, non vogliono inserire contropartite tecniche, ma solo il versamento della clausola o giù di lì.

L’altro obiettivo per Manna in terra inglese, si definirà con il Brighton per Billy Gilmour, l’offerta azzurra è sempre di 10 milioni più bonus, per arrivare ai 12 e chiudere l’operazione

Nel frattempo Brescianini sta svolgendo le visite mediche a Villa Stuart, per aggregarsi direttamente a Castel Volturno, con il resto della squadra. Nonostante ci sia stata una brusca frenata, per il passaggio di Cajuste al Brentford. La trattativa con gli inglesi potrebbe anche saltare, per un intoppo burocratico, sembrerebbe.

Durante il calciomercato non bisogna mai dare nulla per scontato, in ogni caso il Napoli prosegue per la strada tracciata, cercando poi di piazzare lo svedese, in un altro club, nel caso dovesse rientrare in Italia.

Per la prima di campionato, Antonio Conte avrà sicuramente, qualche freccia in più nel suo arco, per superare l’ostacolo gialloblu.