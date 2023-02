Mangiafuoco De Laurentiis ed il pompiere Spalletti

Alle 21 di stasera, mentre il Napoli è di scena a Francoforte, un certo Liverpool ospita qualcuno che si chiama Real Madrid.

Sebbene da più parti, arrivino elogi e complimenti, un bel gioco è quello delle parti, tra De Laurentiis e Spalletti.

Il funambolo mangia fuoco ed il provetto pompiere. Somiglia ad una fiaba per bambini. Uno a sparare fiamme per il pubblico e l’altro a correre con il secchio pieno d’acqua. Il Napoli 5.0 è un circo.

I due iniziano a costruire un duo comico di rilievo.

La ricordiamo la faccia di Spalletti all’annuncio di De Laurentiis che parlava apertamente di scudetto?

Ridere e coprirsi il viso. Aveva ragione, il presidente è evidente ma Luciano, ragiona da capo cantiere più che da armatore. È una fortuna.

Tener a bada gli 11 anzi i 16 che vanno in campo, non è sempre cosa facile. Il presidente può sparare slogan, il mister che fa lavoro di campo, è tenuto a smorzare fantasie premature e pretendere presenza. Hic et nunc per Luciano, futuro per Aurelio. Il gioco delle parti.

L’allenatore allena, noi guardiamo al mercato, ha detto in Germania il presidente. Le telecamere europee sono un richiamo troppo affascinante. Il palcoscenico più brillante. Aurelio ama il lato scenografico del calcio. Giusto così.

Stasera si va in scena.

Napoli 5.0 è un musical.

Tournée europea.

Germania ecco il Napoli di Spalletti.

Il Napoli 5.0.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati