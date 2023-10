Manfredi: Nessun rischio per la partita.

La scossa di terremoto, di magnitudo 4.0, avvertita in zona campi flegrei ha creato diverso allarmismo, tra i cittadini campani, anche per quanto riguarda la partita tra Napoli e Real Madrid.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, si dice tranquillo per la gara di Champions League:

“Per Napoli-Real Madrid il Maradona è sicuro. Non subi’ alcun danno nemmeno nel terremoto dell’80”

Tende anche ad ironizzare sull’accaduto, il primo cittadino partenopeo, entrando nel merito della sfida tra i Galacticos e gli uomini di Garcia:

“Stamattina abbiamo fatto fare un sopralluogo, a cui ha partecipato l’assessore Cosenza. Dal punto di vista strutturale non c’è niente di preoccupante, per quanto riguarda lo stadio. Ricordo anche che non subi’ nessun danno nel terremoto dell’80. C’è un tema di gestione della partita, che però compete alla Prefettura. Ma quando la gente fa il tifo allo stadio, produce sicuramente, un’oscillazione più grande, di quella legata alle scosse bradisismiche”

Niente allarmismi, dunque, per un fenomeno che per il sindaco di Napoli, può durare per diverso tempo:

“Possiamo avere per mesi scosse di intensità variabile, dal punto di vista tecnico c’è un continuo monitoraggio, di siti e strutture. Dal punto di vista del potenziale del danno strutturale, queste scosse hanno un basso impatto. Infatti danni strutturali non ce ne sono”

Il Prefetto nel frattempo ha vietato la vendita di bevande alcoliche, all’interno dello stadio e nelle zone limitrofe.

Tramite la società calcio Napoli, inoltre, invita la tifoseria a recarsi con anticipo al Maradona, per rendere più fluidi i controlli. Ci saranno più azioni di filtraggio e prefiltraggio, da parte degli steward, sia per l’importanza dell’evento, che per la particolarità della situazione in città.

La partita si giocherà per cui, in sicurezza, con la speranza, come ha detto il sindaco, che gli sbalzi ci siano solo per le giocate sul campo.

