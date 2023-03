Manfredi dichiara “guerra” alla Germania

Come se non fossero abbastanza i quattro grattacapo che l’Unione europea è costretta ad affrontare, ora ci si mette pure il pallone. Dire calcio sarebbe già troppo elegante. A Bruxelles non basta la questione Ucraina, la crisi climatica, ed il Pnrr post Covid 19. Serviva un altro “intelligente” problemino. Il pallone malato, inquinato e profondamente ignorante. Siamo ad un bivio significativo. Va “bene” lo show spinto e pieno di eccessi ma serve un moderno approccio nella gestione degli spostamenti da spettacolo. Nel 2023, in un momento storico tanto al limite, in una Europa in guerra, vedere una mega gang a spasso per la città, è parso infinitamente ridicolo ma allo stesso tempo enormemente allarmante.

Nello specifico, il comune di Napoli, chiederà il risarcimento danni alla Uefa ed alla Germania. Il sindaco Manfredi ha deciso di dichiarare “guerra” al Paese europeo più ricco e potente. Napoli contro l’Intera Germania causa gli indesiderati ospiti di Francoforte. Si prevede un lungo processo per individuare i reali colpevoli del week end italo tedesco. Chi i reali responsabili? Di chi le reali colpe di un fallimento organizzativo? La Uefa di Ceferin? Le istituzioni tedesche? Quelle italiane? I delinquenti di entrambi i colori? Non chiamateli tifosi, siate gentili. Di certo conosciamo i danni ed i danneggiati. Napoli ed i suoi commercianti, Napoli ed il suo patrimonio di arredo urbano.

manfredi

