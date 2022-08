Manfredi: “Complimenti a De Laurentiis! Vi svelo com’è nata l’idea Mertens testimonial di Napoli. Su Ronaldo…”

Quest’oggi, Gaetano Manfredi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Il sindaco di Napoli ha condannato l’episodio del Franchi che ha coinvolto Spalletti; ha citato, inoltre, anche Mertens, per il ricevimento della cittadinanza onoraria, e Ronaldo.

Episodio del Franchi?

“Vicenda di grandissima inciviltà al Franchi contro Spalletti che ha fatto bene a condannare l’accaduto. Tendo a dire che bisogna stigmatizzare certi atteggiamenti perchè certe persone non fanno bene al calcio. Nardella è un amico di Napoli e sono sicuro sarà arrabbiato per l’episodio avvenuto al Franchi”.

Sulla possibile cittadinanza a Mertens

“Ancora non è stata fissata la data per la cerimonia. Dobbiamo concordarla con lui. Le sue parole su Napoli lo rendono testimonial perfetto per la nostra città.

In tempi brevi troveremo un accordo con Mertens perchè dovrà venire a Napoli per ritirare la cittadinanza. Il fatto che abbia trattenuto casa a Napoli mi ha spinto a promuovere la cittadinanza onoraria“.

Su Ronaldo

“È un grande fenomeno calcistico e mediatico. Quest’anno il Napoli ha una bella squadra e De Laurentiis ha fatto un’ottima campagna acquisti.

Se non dovesse arrivare Ronaldo ci accontentiamo della squadra ed auguriamo al Napoli di fare grandi cose. Sarei felice se arrivasse Ronaldo che a Napoli starebbe benissimo“.

