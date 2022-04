Mandarini: “Incontro Spalletti-De Laurentiis per il punto sulla situazione. Rompere ora non avrebbe senso”

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso del programma “Punto Nuovo Sport Show”, è intervenuto il giornalista Fabio Mandarini.

Queste la sue considerazioni sul momento che sta attraversando il Napoli: “Questa è una fase delicata perché il Napoli ha perso terreno fondamentale in chiave scudetto. Le speranze sono striminzite, servirebbe un miracolo. C’è la Champions da blindare, passaggio chiave per il club. Poi ci potrebbero anche essere delle divergenze di opinioni, ma è prematuro tirare somme del rapporto tra De Laurentiis e Spalletti…“.

Nonostante la delusione per aver praticamente abdicato nella corsa allo scudetto dopo il doppio passo falso casalingo, Mandarini non vuole criticare oltremodo Spalletti.

Questo il pensiero sul tecnico toscano: “Come si fa a condannare o criticare Spalletti. Ha portato avanti una stagione complicata e sfortunata, alla fine è arrivato a cinque giornate dalla fine con una buona classifica. Questa squadra viene meno sempre nei momenti clou, anche per questo la società pensa ad una rivoluzione più netta, la squadra deve rigenerarsi. Si può parlare a lungo sulle sostituzioni, sulle scelte, ma una squadra che vuole lottare per lo scudetto deve mordere l’avversario. Non mi è parso di vedere, soprattutto con la Fiorentina, una squadra carica a tal punto da candidarsi seriamente per la conquista dello scudetto…“.

Ovviamente c’è rammarico nell’ambiente partenopeo. Sull’argomento, Mandarini è chiaro nella sua disamina: “È un peccato enorme perché la qualità di questa squadra non mi pare inferiore rispetto a Milan e Inter, soprattutto i rossoneri. L’Inter ha avuto un momento di enorme difficoltà ma il Napoli non ne ha approfittato sprecando un’occasione unica…“.

Finale dedicato alle voci che insistono circa una sorta di incontro chiarificatore tra Spallettie De Laurentiis.

“Penso abbiano fatto un punto sulla situazione a cinque giorni dalla fine. Al di là della delusione ovvia, palese, la cosa fondamentale è archiviare la Champions al più presto. È fondamentale anche per gli anni successivi. Rompere ora tra i due non avrebbe senso, sarebbe un suicidio. È anche prematuro parlarne!“.

