Mandarini: “Ecco quando arriverà Navas. Su Ndombele…”

Fabio Mandarini, giornalista, è intervenuto a Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione Radio Goal per commentare le ultime news di mercato in casa Napoli e in particolare si è soffermato su Ndombele e sulle vicende legate a Navas.

“Parole vere quelle di Simeone, non è stata una conferenza di circostanza. Ho visto tanti buoni giocatori in questi anni a Napoli ma sono quelli come Simeone che sono mancati, è una che lotta sempre come un guerriero. Naturale rigenerazione dell’ambiente senza togliere nulla nessuno. Il Napoli ha fatto bene a ripartire da giovani determinati a giocare nella piazza azzurra, con le loro energie possono sopperire alle partenze dei big”.

Su Ndombele

Giocatore diverso, può fare il percorso di Anguissa. In mezzo al campo ha uno strapotere che non passa inosservato, l’abbiamo visto ieri, il gol dimostra che ha anche qualità”.

Su Navas

“Il Napoli è forte su Navas, ricordiamo che quando Giuntoli quando punta un giocatore difficilmente lo perde. Entro 7 giorni si chiuderà con Fabian che andrà a Parigi”.

