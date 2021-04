Mandarini: “Gattuso? Non c’è margine di conferma”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport:

“La partita con il Cagliari non credo rappresenti un ostacolo troppo grande per questo Napoli, che è in gran forma e non può lasciarsi scappare l’obiettivo della qualificazione in Champions League, vitale per la società. Gattuso non sarà più l’allenatore del Napoli a partire dalla prossima stagione, può sempre esserci un colpo di scena clamoroso, ma, a mio parere, il discorso è ormai chiuso, non essendoci margini per una ricomposizione”

