Mancini lascia l’Italia: Spalletti uomo ideale per la guida della Nazionale?

Con le qualificazioni in atto ad EURO 2024, Roberto Mancini ha deciso di non essere più l’allenatore della Nazionale Italiana. Il mister ha voluto rescindere il contratto ad un anno dalla competizione europea per nazionali attraverso una PEC inviata al Presidente della Federazione Gabriele Gravina. Un fulmine a ciel sereno per la FIGC che dopo le recenti problematiche riguardanti la Reggina e il Como in Serie B, adesso dovrà affrontare al meglio la situazione riguardante la panchina della Nazionale. Tra 26 giorni gli azzurri scenderanno in campo contro la Macedonia del Nord e tre giorni dopo contro l’Ucraina e queste saranno partite importanti per il cammino ad EURO 2024. Secondo rumors Roberto Mancini avrebbe ricevuto una faraonica offerta dall’Arabia Saudita e con molta probabilità l’ex Commissario Tecnico sarà alla guida della Nazionale araba.

Due sono i nomi principali potrebbero sostituire Roberto Mancini alla guida della Nazionale: Luciano Spalletti, che ha appena vinto lo scudetto del Napoli, e Antonio Conte, che ha una formazione importante con gli azzurri. Entrambi gli allenatori sono liberi e quindi appetibili per la panchina. Il modulo che l’ex allenatore del Napoli userebbe è il 4-3-3 con Anguissa, Lobotka e Zielinski mentre in Nazionale punterebbe su Barella, Frattesi e Verratti. Il tecnico di Certaldo ritroverebbe Di Lorenzo e potrebbe trovare in Immobile il suo “Osimhen”. Da capire invece cosa accadrà sugli esterni con Berardi, Zaccagni e Zaniolo scalpitanti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati