Mancini chiama il Maradona, all’appello per la sfida di Marzo, contro l’Inghilterra.

Il CT della Nazionale, presente a Napoli, in occasione del Premio del Mediterraneo, affronta diversi temi. Un rapporto sempre speciale con la città, soprattutto quando indossava ancora i panni da calciatore:

“Quando venivo a giocare qui, c’era Maradona contro, era sempre un piacere. Il gol del 1990 lo ricordo ancora con affetto. Poi il San Paolo era sempre pieno, ci sono stadi che hanno una magia, tra questi c’è sicuramente, anche quello di Napoli”

Stadio che sarà protagonista la sera del 23 Marzo, per la partita di qualificazione per gli Europei, tra Italia e Inghilterra. Roberto Mancini si aspetta per l’occasione, una grande atmosfera:

“Spero di trovare tanta gente allo stadio, abbiamo bisogno del calore del pubblico napoletano, per fare bene”

Pensiero che va, ovviamente, ai mondiali in Qatar, visti da spettatore, con un po’ di amarezza:

“Fossimo andati al mondiale, avrebbe vinto comunque l’Argentina. È giusto per Messi, lo meritava, ma la nostra speranza era quella di fare una bella figura”

Nell’ ultimo stage il CT ha provato molti giovani, di cui è rimasto positivamente colpito. Tra cui anche un prodotto del vivaio del Napoli, il procidano Ambrosino. Protagonista con la Primavera azzurra, ora in prestito in B, al Como, dove è andato in gol recentemente. Già in pianta stabile nell’ Under 19 azzurra, con la quale ha disputato l’Europeo di categoria, per la prima volta convocato con la Nazionale maggiore. Segno che Mancini ai giovani crede molto, seguendoli costantemente:

“Dobbiamo trovare giovani e sperare che possano diventare fuoriclasse, un lavoro che stiamo portando già avanti. Gli stage servono proprio a trovare quei calciatori, pronti ad esplodere nei prossimi anni”

E proprio sul tema giovani, piace molto al tecnico dell’Italia, il lavoro fatto, dalla società di De Laurentiis:

“ Il progetto del Napoli mi piace molto, puntando sui giovani calciatori. Quest’anno ha tutte le qualità per arrivare fino in fondo”

Detto da un grande numero 10, questa previsione ha un sapore speciale. Se lo augura il pubblico di Napoli, che ha mostrato tanto entusiasmo per l’allenatore della Nazionale italiana, con l’orgoglio di ospitare gli azzurri a Napoli, dopo tanti anni. Pronti a tingersi di azzurro in primavera, quando quel colore potrebbe essere ancora più preponderante in città.

