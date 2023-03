Mancini: “3 italiane in Champions? Non è una rinascita”

Durante il primo giorno di raduno della Nazionale Italiana a Coverciano, il CT Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa lanciando un importante allarme in merito ai possibili giocatori da poter convocare in Nazionale.

Stando ai fatti, le tre squadre italiane presenti in Champions League non rappresentano il sinonimo della rinascita del calcio italiano.

Leggiamo insieme le parole del CT Roberto Mancini:

“Non parlerei di rinascita del calcio italiano perché ci sono tre nostre squadre ai quarti di Champions, sarebbe così se ci fossero 33 giocatori italiani nel Napoli, nel Milan e nell’Inter, ma siccome non può essere così ne basterebbero la metà”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati