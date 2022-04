Atalanta-Napoli: Statistiche e probabili formazioni

Mancano poco piu’ di 24h alla gara, tanto attesa, tra Atalanta e Napoli in programma domani alle ore 15 allo Gewiss Stadium di Bergamo. Una partita che potrebbe “lanciare” gli azzurri alla conquista del titolo, e dare un segnale forte al campionato. Ma prima di vedere chi scendera’ in campo domani, diamo un occhiata alle statistiche che accompagnano questa gara.

L’Atalanta, nelle ultime sei gare disputate contro il Napoli, ne esce vincente ben 4 volte, 1 la sconfitta ed 1 il pareggio, solo tra il1997 e 1998 i bergamaschi hanno ottenuto tre successi di fila in Serie A contro i partenopei (tre 1-0 di fila).

La stessa Atalanta, per tre gare di fila contro il Napoli ,tra il 2009 e il 2010 ha mancato il gol, ricordando comunque il dato che ne ha segnati 19 nelle ultime 21 gare disputate contro i partenopei nella massima serie.

Altra cosa da segnalare e che tra Atalanta e Napoli, con le ultime sei gare disputate allo Gewiss Stadium, a bilancio risultano tre successi per parte, gli ultimi due in favore dei bergamaschi, e nessun pareggio.

L’Atalanta, che ha vinto sei partite consecutive di Serie A tra novembre e dicembre ,ha ottenuto solo tre successi nelle ultime 12 (5 pareggi e 4 sconfitte). Dal 18 dicembre ad oggi, la squadra di Gasp ha segnato in media 1.2 gol a partita, contro il 2.2 registrato nella prima parte di stagione.

Il Napoli invece, ha ottenuto ben 34 punti in 15 gare lontano dal Maradona, risultato raggiunto dai partenopei solamente nel 2017/2018 dopo altrettante gare esterne (39 punti in quel caso). infatti, i partenopei hanno perso appena una partita giocata lontano da “Casa“, contro L’inter a San Siro per 3 a 2. Lo score fino a quel momento era di 10 vittorie e 4 pareggi.

L’Atalanta ha segnato con 18 giocatori diversi in questo campionato, più di ogni altra squadra e un record assoluto per i bergamaschi in una singola stagione di Serie A; l’ultima formazione che ha fatto meglio è stata il Sassuolo, con 19 nel 2018/2019.

Il Napoli, con Osimhen in campo, ha vinto il 70% delle gare in campionato, mentre la sua assenza fa calare del 20% delle vittorie conquistate. la media punti scende da 2.3 a 1.7 – oltre all’attaccante mancherà anche Amir Rrahmani: la curiosita’ e che il Napoli ha vinto tutte le tre partite di questo campionato senza di lui.

L’attaccante del Napoli Dries Mertens ha partecipato a sei gol (quattro reti e due assist) nelle ultime sette gare da titolare contro l’Atalanta in Serie A, mentre era rimasto a secco di partecipazioni nelle precedenti quattro.

Le probabili formazioni

Nell’ Atalanta, che non avra’ punte di ruolo, manca Zapata per infortunio, Gasperini potrebbe optare per Luis Muriel, oppure trasformare Boga in un falso “Nueve“, mentre nel Napoli, che non potra’ contare su Osimhen( squalificato) e Di Lorenzo (infortunato), recupera Zielinsky che si candida seriamente per una maglia da titolare viste le non ottimali condizioni di Fabian anche se tornato in gruppo. da segnalare il debutto di Zanoli, che verra’schierato dal primo minuto

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Malinovskyi, Boga. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Sportiello, Rossi, Scalvini, Maehle, G. Pezzella, Pessina, Pasalic, Miranchuk, Muriel. Indisponibili: Ilicic, Zapata, Toloi. Squalificati: -.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Mertens, L. Insigne. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Marfella, Idasiak, Malcuit, Tuanzebe, Ghoulam, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lozano. Indisponibili: Meret, Di Lorenzo, Ounas, Petagna. Squalificati: Rrahmani, Osimhen.

