“Sostenere il Napoli a prescindere è giusto, mi fa piacere che la Curva abbia deciso così. Per ora dobbiamo sospendere ogni giudizio sul futuro del Napoli. Se le trattative che ora sono in piedi verranno definite non avremmo nulla da invidiare al Napoli dello scorso anno. Ma potremmo dire la stessa cosa anche in relazione al Napoli dell’anno scorso. Il club ha smentito un po’ tutti arrivando terzo nella passata stagione. La squadra – prosegue – si è giocata lo scudetto fino alla fine. Le griglie di partenza davano il Napoli assai lontano dalle posizioni di vertice. Criticare adesso senza base non ha senso”.

