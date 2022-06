Malfitano: “Spalletti deve avere le idee più chiare su sé stesso e sul progetto”

Mimmo Malfitano, decano del giornalismo sportivo napoletano, è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”

“Io credo che sia Spalletti che De Laurentiis abbiano esagerato in un senso o nell’altro. Mi sembra fuori luogo parlare di scudetto per quello che sarà l’organico del Napoli. Siamo a 20 giorni dall’inizio del ritiro e non si hanno delle certezze. Da qui a parlare di Napoli da scudetto mi sembra esagerato. Trovo pretestuoso da parte di Spalletti dire che questa squadra farà fatica a rientrare tra le prime quattro. Se Spalletti sente che quello che dice il presidente non corrisponde alla sua idea, dovrebbe imporsi una riflessione. Questo rapporto è destinato ad andare alle ortiche qualora ad inizio campionato le cose non dovessero andare per il meglio.

Malfitano rincara la dose a Radio Marte

“Spalletti deve avere più chiare le idee su se stesso e sul progetto della società. Si è creata una spaccatura tra parte tecnica e club. Non si vive una situazione serena. Se i giocatori che scontenti resteranno, c’è il rischio che inizi la stagione con i calciatori non soddisfatti di dove si trovano. Non credo si possa vincere abbassando il monte ingaggi di così tanto. Anche perché ti fanno vincere i giocatori di qualità importante e adesso il Napoli non ha la forza per investire su giocatori del genere.”.

Sulle prospettive del club

“Il Napoli non può permettersi investimenti come quelli che stanno facendo Liverpool e Real Madrid di 100 milioni di euro. C’è una grande differenza tra i grandi club europei ed il Napoli. Si potrebbe programmare un futuro, ma non credo che sia una squadra che adesso possa competere con Inter e Juventus. Le grandi si stanno muovendo, il Napoli lo sta facendo, ma finora a parte i giovani acquistati ultimamente ci sono delle trattative in piedi ma difficili da risolvere. Adesso a Napoli ci sarebbe bisogno di equilibrio ed è un argomento che porto avanti da sempre”.

