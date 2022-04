Malfitano: “Soddisfatti per la Champions? Offesa verso i tifosi”

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Mimmo Malfitano, e’ intervenuto alla radio ufficiale del Calcio Napoli,ed ha dichiarato quanto segue.

“L’aritmetica non ha dato nessuna sentenza. Sarebbe riduttivo e offensivo per l’intelligenza della critica e soprattutto del popolo napoletano ridurre il tutto alla classica considerazione ‘vabbè, dobbiamo essere soddisfatti perché abbiamo raggiunto la Champions’. Quello che voglio dire è che è vero che il Napoli è partito per la Champions, ma è anche vero che poi si è ritrovato lì a combattere per lo Scudetto e deve combattere. Ha a disposizione 15 punti, la cosa importante è che riesca a conquistarli tutti”.

