Malfitano: “Kvara un fenomeno! A Sky si sono meravigliati di una cosa”

Mimmo Malfitano, noto giornalista, ha parlato ai microfono di Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi su Kvaratskhelia e sul suo fantastico avvio di stagione.

“Sul Napoli serve equilibrio, sarà una stagione dura e ricca di impegni ma sono fiducioso”.

Su Kvaratskhelia

“Siamo di fronte ad un fenomeno. Inutile fare questi paragoni. A Sky si sono meravigliati che l’abbia preso il Napoli. Il club ha un grandissimo Ds e uno scouting di altissimo livello, lo seguivano da più di un anno. Sulla qualità prezzo c’è poco da discutere, bisogna solo fare un plauso a Giuntoli e De Laurentiis. Per me inciderà più dei vari Di Maria e Lukaku. Sarebbe stato bello vederlo con CR7”.

Su Politano

“Il più in forma insieme a Kim e Kvara. Spalletti opta per Lozano perché gli garantisce meglio la fase di non possesso. Politano è più offensivo e non è idoneo a fare l’intera fascia. Se perfezionasse il tiro potrebbe fare 15 gol a stagione”.

