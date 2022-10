Malfitano: “Il Napoli allungherà ancora sulla seconda. Sulla Roma e su Meret…”

Le parole di Mimmo Malfitano

Nel corso della trasmissione ‘Radio Goal‘ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Mimmo Malfitano. Il giornalista ha parlato del Napoli che domenica affronterà la Roma e ha sottolineato come in questo momento sia necessario non gettare fango su Meret.

“Il Napoli allungherà ancora sulla seconda. Contro la Roma vincerà. Su Meret…”

“Il Napoli oggi è una realtà bellissima. Meret domenica ha sbagliato, ma non smette di essere un ottimo portiere. Non ci può essere un gioco al massacro e il Maradona domenica lo ha capito applaudendo il suo portiere.

Sulla sfida contro la Roma

“Il Napoli secondo me da qui alla sosta allungherà il distacco dalla seconda. Mi dicono che la Roma ieri sia stato inguardabile, io sono convinto che il Napoli domenica va a Roma e fa la sua prestazione e già quando la fa è superiore all’avversario, poi se fa la partite la vince facilmente”.

Sulle critiche

“Quelli che in questo momento criticano il Napoli sono i nemici di questa squadra, poi attaccavano me. Non si può cercare il pelo nell’uovo in una squadra che sta facendo cose meravigliose. Ora si vogliono attaccare all’errore di Meret, ma come si può. È normale sbagliare ma se hai i compagni che ti fanno 3 gol quell’errore non ti pesa”.

