Malfitano contro ADL: “Ogni volta che parla sembra che gli altri debbano riconoscergli chissà che cosa…” 

Mimmo Malfitano , penna storica della Gazzetta dello Sport, ha rila sciato alcune dichiarazioni alla Radio Ufficiale del Calcio Napoli, contro il presidente Aurelio De Laurentiis:

“Per contestare non c’è bisogno di offendere. Per questo dico che condivido né la comunicazione di De Laurentiis né la gestione tecnica. Ogni volta che parla sembra che gli altri debbano riconoscergli chissà che cosa ma a me sembra che in tanti anni non ha vinto niente”.

