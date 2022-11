Malfitano: “Ci sono novità sul rinnovo del capitano Di Lorenzo”

Quest’oggi, il noto giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare del Napoli e di Di Lorenzo, prossimo al rinnovo con il club azzurro.

Malfitano: “Di Lorenzo sente sua la fascia da capitano”

“Credo che il rinnovo di Di Lorenzo con il Napoli sia ormai un discorso avviato, c’è l’ampia volontà delle parti di prolungare il contratto sino al 2027. Trascorreranno altri 5 anni, i quali renderanno Giovanni uno dei calciatori più presenti nella storia del Napoli. Sente sua la fascia da capitano. In queste discussioni, Giovanni ha avuto parole di entusiasmo per Napoli e per il progetto tecnico azzurro. Avere la possibilità per un calciatore di lavorare in un club con delle idee chiare è un punto di partenza, non un traguardo”.

Sul fuorigioco semiautomatico

“Non si capisce più nulla, ma alla ripresa della Serie A si lavorerà sui tempi di recupero. Potremmo ritrovarci a gennaio con la stessa situazione visionata ai Mondiali”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati