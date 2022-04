Malfitano su Insigne: “Fa il passaggetto, ma concretezza nulla”

Mimmo Malfitano (Gazzetta dello Sport), intervistato ai microfoni di “Marte Sport Live”, trasmissione in onda su Radio Marte, punta il dito sulla prestazione del Napoli contro la Fiorentina, e su Insigne, e non solo, mostrando diniego sul suo non fare alcuna differenza se va o no in campo. Vi riportiamo le dichiarazioni del giornalista Malfitano, rilasciate ai microfoni di “Marte Sport Live:

“I peggiori in campo sono stati i centrocampisti, l’assenza di Anguissa si è sentita. Il momento di Koulibaly e Rrahmani non è bello. Perciò predico equilibrio, giorni fa stavamo magnificando la partita di Bergamo ma in effetti più il risultato della prestazione. Insigne? Si muove bene, fa il passaggetto laterale, ok. Ma poi dal punto di vista della concretezza non ha dato nulla. Ma in generale questo vale per tutto il Napoli al di là di Osimhen. Se Insigne avesse il 50% del carattere di Osimhen rivedremmo tante cose sul giudizio di questo giocatore. Mi spiace che sia sempre io a parlarne, non vorrei che si pensasse a una persecuzione, non ho nulla contro Insigne, l’ho esaltato quando lo ha meritato. Ma oggi non lo ritengo un giocatore in grado di fare la differenza in questo Napoli. Prima di mettere una pietra tombale sul campionato del Napoli aspettiamo, non c’è condanna”.

