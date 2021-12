‘Maledetti da Dio’ e ripudiati dal resto d’Italia, perché vincenti

Ieri sera alle ore 20:45 è andato in scena il big match tra Milan e Napoli valevole per la 18ª giornata di Serie A. La partita è stata disputata allo Stadio San Siro e gli azzurri ne sono usciti vittoriosi nonostante le tante polemiche che sono state alimentate soprattutto dagli addetti ai lavori.





Nel post partita i tesserati del Milan danno spettacolo

Ad aprire le danze sono stati Pioli e Florenzi. Il primo è arrivato ai microfoni di DAZN parlando di “partita migliore dell’anno” da parte della sua squadra che “meritava il pari” che non è arrivato anche per il gol annullato a Kessie che era regolare a suo avviso. Probabilmente, però, il tecnico rossonero è troppo impegnato a lamentarsi che non si rende conto del fatto che il Milan abbia avuto massimo due occasioni nitide da gol.

Il secondo (Florenzi) alla prima domanda risponde affermando che negli spogliatoi ci fosse tanta rabbia perché addirittura prima del calcio d’angolo assegnato al Napoli c’era una rimessa laterale per i rossoneri. Ovviamente anche lui parla del gol annullato a Kessie come uno scandalo, ma evidentemente era ancora alle prese con l’esultanza sugli spalti del derby di Roma per accorgersi del fatto che Giroud si arrampichi addosso a Juan Jesus. Ergo il gol sarebbe stato annullato comunque.





DAZN e i quotidiani sportivi non sono da meno

Nonostante il fatto che paghiamo fior di quattrini per seguire tutte le partite, anche lo schieramento di DAZN è palese: gli opinionisti si schierano dalla parte di Ibrahimovic e compagni e si disperano quando Massa va all’on field review’ ed annulla la rete del vantaggio al 90’. Il peggiore è sicuramente Ambrosini che non è più un tesserato del Milan, ma lui non lo sa ancora.

A questa lunga lista si aggiungono addirittura dei quotidiani di caratura nazionale che criticano Massa in lungo ed in largo per la sua direzione di gara giusta quanto mai, in cui ha utilizzato lo stesso metro di giudizio su tutti i falli. Questi giornali, piuttosto che fare i complimenti ad un Napoli decimato dagli infortuni che è andato a giocarsela a San Siro a viso aperto e a vincere, preferiscono fare leva sull’approvazione del tifoso medio che avrà qualcosa da pubblicare nella propria bacheca.

A dare un’ulteriore conferma di quanto la città di Napoli, ancor prima della squadra, sia ripudiata dal resto d’Italia, è il videsindaco di Cerano che si lascia andare ad un tweet polemico (subito dopo il match) che recita: “Altro che la mano de dios, questa è stata la mano della camorra”. Quest’ultimo ha poi cancellato il tweet e chiesto scusa.

Qualcosa sta cambiando nella mentalità del Napoli e al resto d’Italia non va giù

Con l’approdo di Spalletti sulla panchina azzurra, le cose sono cambiate. Si ha sempre di più la sensazione che questo ciclo aperto sia destinato a diventare vincente perché il tecnico toscano, nonostante l’emergenza, non cerca alcun alibi in nessun modo, ma trova sempre soluzioni nuove.



La dimostrazione sta nel fatto che ieri abbia fatto affidamento sulle seconde linee e vinto la propria partita a scacchi con merito ai danni di un Pioli che nelle ultime settimane non fa altro che lamentarsi delle assenze e delle decisioni arbitrali.

Ciò significa che si sta mettendo in atto un’inversione di rotta bella e buona e che il resto d’Italia ci abbia dichiarato guerra proprio per tale motivo. Per citare Sven Hassel, siamo ‘maledetti da Dio’ e anche ripudiati dal resto dell’Italia che questa mattina ci ha dichiarato guerra.

