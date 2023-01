Maifredi: “Conferenza stampa di Allegri? Ha detto una cazz**! Su Lobotka…”

Gigi Maifredi, ex allenatore della Juventus, è intervenuto a Radio Kiss Kiss nel corso della trasmissione Radio Goal.

Così Gigi Maifredi a Radio Kiss Kiss Napoli: le sue parole

“Non mi è mai capitato di non subire gol per otto partite. Tutti gli allenatori vogliono vincere anche io sono così. Certo, non ho mai attrezzato un club per perdere.

Come si ferma Lobotka? Lungi da me l’idea di essere un alter ego di Allegri, non ci lega niente. Non vedo un giocatore solo della Juve atto a limitare Lobotka, tutto il centrocampo della Juventus è di grande valore. Il Corto Muso non mi è mai piaciuto. A me piaccino le cose gradevoli per il pubblico perché si lavora sempre per la gente che viene a vederci.

Come vedo la Juve? Allegri predilige bloccarsi in difesa e ripartire sperando che uno dei suoi grandi giocatori facciano la prodezza. La giocata di Chiesa contro l’Udinese per esempio è una giocata che va oltre le giocate normali. Il Napoli invece ha una squadra coesa, ha un gioco di valore con calciatori molto forti. Dopo le grandi partenze il Napoli non si è ridimensionato, va dato grande merito anche alla società.

Conferenza stampa di Allegri? Ha detto una cazzata, la partita è molto più importante per la Juve”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati