Il Napoli ha utilizzato il possesso qualitativo come arma strategica per scavare in campionato un solco profondo tra sé e le inseguitrici. Nonché condurre una esaltante “campagna europea”. Almeno fino a quando la condizione fisica ha supportato le abilità nei fondamentali, infatti, gli uomini di Spalletti sono stati ampiamente in grado di dominare la controparte. Oggi, però, che la stanchezza per una stagione condotta a mille all’ora si fa sentire, faticano a gestire la palla.

Paradossalmente, nelle recenti uscite, pur non esprimendosi in maniera brillante, gli azzurri sono comunque riusciti ad avere dati statistici migliori rispetto agli avversari.

Insomma, non sempre chi produce una evidente forbice a proprio favore relativamente alla percentuale di possesso e tiri in porta si aggiudica l’intera posta in palio.

Del resto, anche il Milan, martedì sera, ha scelto consapevolmente di mantenere un atteggiamento attendista, facendo affidamento sulla sua innegabile solidità difensiva, per resistere alla sfuriata iniziale. E magari approfittare di qualche amnesia nelle letture del Napoli, inibendone le velleità “giochiste” nel momento in cui recuperava il pallone, andando poi in transizione.

Occasione verificatasi con disarmante puntualità. Così i rossoneri sono riusciti a portarsi a casa la qualificazione alle Semifinali di Champions…

Il valore relativo del possesso

Si evince chiaramente che avere numeri importanti in termini di mantenimento dell’attrezzo nei piedi come il Napoli determini indubbi vantaggi correlati alla prestazione. Tuttavia, focalizzare l’attenzione esclusivamente sul valore del mero possesso, talvolta appare non poco funzionale alle esigenze collettive. Soprattutto nei periodi in cui buona parte del gruppo palesa difficoltà nell’esprimere qualsiasi gesto tecnico con un’elevata frequenza.

Detto ciò, in vista dell’ultimo sprint scudetto, adesso l’obiettivo principale dell’allenatore partenopeo potrebbe orientarsi verso la ricerca di mezzi alternativi, capaci di agevolare la gestione dei ritmi. Sostanzialmente, amministrare il dispendio energetico, considerando che correre con la palla è meno faticoso che rincorrere.

Peccato che dall’infermeria non giungano notizie confortanti: Mario Rui, Politano e Rrahmani sono usciti malconci dalla partita col Milan.

In ottica Juventus, dunque, Spalletti dovrà necessariamente ricorrere alla panchina, sfruttando pure chi finora ha goduto di scarso minutaggio, tipo Gaetano e Zerbin.

Tatticamente non muterà l’approccio alla gara della capolista, perché il giropalla le consente di risalire il campo in modo uniforme, mantenendo corte le distanze tra i reparti.

Ovvio che lavorando nello stretto, le giocate dovranno essere caratterizzare da grande intensità…

Battere vie alternative

Quindi, siamo tornati al punto di partenza. Con la spia della benzina paurosamente vicina al rosso, per avere rapidità di pensiero, al netto di piedi “educati” come nel Napoli ne hanno parecchi, urge puntare sulle possibili collaborazioni.

Oltre alle proverbiali rotazioni e interscambi di posizione tra centrocampisti, marchio di fabbrica degli azzurri quest’anno, bisogna stimolare il gioco associativo, attraverso l’ottimale occupazione degli spazi.

E favorire la cooperazione; specialmente se vuoi ribaltare l’azione al cospetto dell’aggressione avversaria, creando situazioni di superiorità numerica, esplorando una zona nevralgica come l’ampiezza. D’altronde, per la squadra partenopea il due contro uno in fascia non è mai stato casuale. Anzi, rappresenta un’azione tipica della catena composta da terzino ed esterno offensivo.

Verosimile riconoscere che tutte queste cose, se fatte bene, rendono imprevedibile la manovra in fase di possesso del Napoli di Spalletti.

