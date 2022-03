Maccarone: “Spalletti è fondamentale per gli attaccanti…”

L’ex calciatore Massimo Maccarone ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal.

“Spalletti aiuta gli attaccanti a mettersi in mostra, costruisce il gioco per far finalizzare l’attaccante. Ho avuto allenatori che hanno fatto queste cose e, per un attaccante, questo è molto importante. Osimhen può imparare molto da lui seguendo i suoi consigli…“.

Sulla lotta per il titolo, Big Mac poi ha manifestato la sua personalissima idea di classifica finale.

“Lo scudetto? Sono sempre stato simpatizzante del Napoli da quando sono bambino, spero che gli azzurri vincano il campionato, punto su di loro. Occhio però al Milan!”.

