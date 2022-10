Maccarone: “Mi rivedo nelle caratteristiche di un attaccante azzurro…”

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Massimo Maccarone, ex attaccante

Maccarone ha dichiarato: “Ho segnato pochi gol di testa, forse ero un po’ carente sotto questo aspetto. Raspadori mi piace molto, tiene bene la palla e mi rivedo nelle sue caratteristiche. E’ bravo con tutti e due i piedi, è un gran giocatore. Ho giocato die anni con Zielinski, il primo anno era molto giovane, nel secondo diventò già protagonista. E’ straordinario e si vedeva già all’epoca, sapevo che se non avesse giocato nei primi 10 club al mondo sarebbe stata solo colpa sua.

E’ presto per dire chi vincerà lo scudetto, anche perché col Mondiale sarà un anno particolare e bisognerà capire come riprenderà poi il campionato e soprattutto come si gestirà il periodo buio che capita ad ogni club.

Con Sarri ho segnato tanto, a Napoli ha fatto tanto perché oltre a portare risultati, ha offerto un calcio bellissimo. E’ molto bravo, uno dei migliori allenatori che ho avuto e avrebbe meritato lo scudetto in azzurro”.

