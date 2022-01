Ma veda… si fa presto a dire fitto!!!

Pare che il Comune di Napoli, stufo di aspettare i comodi di Aurelio De Laurentiis, sia passato alle vie di fatto. Pretende dalla società partenopea circa 3,5 milioni di euro per l’utilizzo dell’impianto di Fuorigrotta. Un credito certo ed esigibile, cioè fondato su elementi circostanziati, in grado di dimostrare il diritto maturato a ricevere la somma dovuta.

Sostanzialmente, il Napoli non avrebbe pagato il canone del Maradona Stadium dall’ottobre 2019. Ovvero, da quando fu stipulata la convenzione per la gestione dello stadio da parte del club. Così, da costringere Palazzo San Giacomo, proprietario della struttura, ad esigere le quote per l’affitto.

Un provvedimento di messa in mora non è mai conciliante. Tutt’altro, considerarlo divisivo appare sin troppo evidente, almeno agli occhi di chi si limita a leggere la notizia, senza poter avere tra le mani il carteggio oggetto del contendere.

Eppure, al di là dello sputtanamento pubblico, buono soltanto ad alimentare il pregiudizio e la discriminazione ormai dilagante all’interno della tifoseria, questo sgradevole episodio potrebbe anche essere l’occasione per chiarire alcuni passaggi della querelle.

E’ innegabile che, nonostante si voglia evitare di schierarsi tra le parti, attestate su posizioni esasperatamente contrapposte, non è banale immaginare che entrambi gli sfidanti abbiano validi motivi alla base delle loro pretese.

Trivio e lezioni di moralità

Gli Aureliofobici si appellano alle lezioni di moralità impartite dal proprietario del Napoli. Spesso, infatti, ADL ha bacchettato la città che lo ospita da oltre vent’anni. Rimarcandone i problemi cronici, il ristagno economico e la disperazione sociale.

Insomma, un universo narrativo scontato e spesso pure triviale, zeppo di luoghi comuni sulla napoletanità, vera o presunta.

Non più tardi dello scorso giugno, a margine del Passepartout Festival di Asti, evento dove partecipava in veste di ospite d’onore, De Laurentiis interruppe un lungo silenzio stampa imposto a tutti i tesserati, esponendo alla platea la sua personalissima idea di come dovessero comportarsi gli Amministratori Locali.

“Comincerei a levare i Sindaci, perché non sono capaci di gestire la res publica dal punto di vista imprenditoriale e manageriale. Non sono capaci. Per amministrare una città, o si è un genio o un impostore, e poiché sono contro gli impostori dico che per Napoli dovremmo prendere il miglior manager tedesco. Infatti a Capodimonte abbiamo un bravissimo gestore francese, formidabile, straordinario. I cittadini che ne sanno di gestione di res publica. Finiscono per votare il colore politico per cui tengono, a parte i brogli che ci sono sempre stati. Ci vorrebbe una commissione di saggi, che scelgono l’amministratore più giusto...”.

Tutto questo straparlare, in barba alle Fonti del Diritto ed a quanto dispone la Costituzione in materia di Autonomie e Federalismo…

Tifosi e ragioneria

Dal canto loro, i DeLaurentiani invocano lo stato emergenziale che dura da oltre due anni, e le conseguenze nefaste prodotte dalla Pandemia sull’intero Sistema-Calcio. I Ragionieri della tifoseria, in servizio permanente effettivo, appoggiano incondizionatamente la proposta avanzata nei giorni scorsi dal management azzurro: rinegoziare, per cause sopravvenute, l’accordo in essere con il Comune.

A tal proposito, è corretto ricordare che lo stato di insolvenza non riguarda esclusivamente il Napoli. Bensì, la stragrande maggioranza delle società che usufruiscono degli impianti sportivi comunali.

Non a caso, il Governo nell’emanare il cd. “Decreto Rilancio” ha permesso a chi tiene in concessione impianti sportivi pubblici di “poter concordare con il proprietario, la revisione dei rapporti in essere, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite“.

In soldoni, ridiscutere l’accordo…

Equilibrio e nessuna divisione

In definitiva, da un lato c’è chi imputa al Comune il classico comportamento da gabelliere. Un burocrate miope e poco lungimirante, che provvede alla riscossione dei dazi, senza alcuna valutazione della realtà che lo circonda. Tantomeno della situazione contingente, che sta strozzando famiglie e imprenditori.

Dall’altro, chi si sente tradito dalla gestione parsimoniosa ed oculata di De Laurentiis. E vorrebbe finalmente sostituire lo “Scudetto del Bilancio” con un pezzetto di stoffa tricolore cucito sulla maglia.

Per costoro, qualsiasi occasione diventa buona per sproloquiare il loro slogan: “Pappò… caccia ‘e sord’!!!“.

