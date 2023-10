“Ma quale cura Adl, non serve a niente…Squadra sbandata!” Raffaele Auriemma lapidario su Garcia ed Adl!

Raffaele Auriemma, giornalista, nel corso di ‘Pressing’ su Mediaset si è espresso così sul Napoli e sulla presenza di Adl a Castel Volturno:

“De Laurentiis presente tutti i giorni a Castel Volturno e mi aspettavo il Napoli del secondo tempo dall’inizio, altrimenti a che serve questa cura ADL? Infatti non serve a niente, ho visto una squadra sbandata, alcuni sono irriconoscibili come Rrahmani e si era capito da tempo che deve giocare Ostigard. Poi per frustrazione ed un po’ per la presenza di una punta vicino a Raspadori la gara è stata recuperata. Ricordo però a Franco Ordine che le partite durano 90 minuti”.

