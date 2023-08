“Ma perché Zielinski e Lozano devono decurtarsi l’ingaggio dopo aver vinto lo scudetto?” Sentite cosa ne pensa un ex azzurro

Vincenzo Montefusco, ex allenatore del Napoli, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Io non capisco come Zielinski, uno dei migliori centrocampisti d’Europa, debba decurtarsi l’ingaggio dopo aver fatto tanto bene e aver vinto lo Scudetto. E lo stesso vale per Lozano, un altro ottimo giocatore che ha dato il suo contributo nella corsa verso lo Scudetto. I calciatori sono tutti belli e buoni, c’è grande fratellanza tra quelli del Napoli, è difficile trovare un gruppo di questo livello, con queste effusioni, ma quando gli vai a toccare lo stipendio poi si vanno a creare delle tensioni”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati