Ma in cosa si sta trasformando Olivera? Scopriamolo assieme…

Mathías Olivera sta restituendo centralità al terzino sinistro. Negli ultimi anni, nella rosa del Napoli, profili in grado di fluidificare a tutta fascia, determinando in entrambe le fasi, sono sempre stati croce e delizia. Prima che il ginocchio gli cedesse di schianto in una maledetta serata di Champions League, Ghoulam era diventato il prototipo del laterale fisicamente dominante. Al contempo forte come un toro ed esplosivo nel proporsi lungo il binario di competenza. A quel punto, padrone di quella zona è diventato Hysaj. Ineluttabile che un destro adattato sul versante opposto, tra l’altro, tecnicamente poco dotato, facesse sembrare inadeguati tutti i suoi inserimenti in ampiezza. Così, il lato mancino diventava una sorta di ecosistema rischioso, a tratti addirittura ostile, ogni volta che l’albanese provava a superare la metà campo in conduzione. Dunque, le sovrapposizioni erano diventate una rarità. A provvedere che il ruolo non si estinguesse, manco fosse una specie a rischio, ci ha pensato Mario Rui. Nonostante gli mancassero muscoli e centimetri il portoghese si è spinto oltre i propri limiti, trasformandosi in una devastante freccia all’arco di Spalletti, specialmente nel biennio in cui l’Uomo di Certaldo lo elesse a risorsa imprescindibile per il suo progetto, valorizzandolo come nessun’altro aveva fatto.

Stesso ruolo, diverse funzioni

Nel Napoli attuale Conte ha convertito Olivera in un asset ben più ampio, che trascende semplicemente l’idea di stazionare sulla linea dei difensori, o accorciare in avanti nella fase di possesso. L’allenatore salentino gli ha attribuito nuove funzioni da svolgere. Una mossa tattica piuttosto radicale, che fa dell’uruguagio una “finta mezzala”. Anche contro il Genoa si è distinto per il modo peculiare in cui ha interpretato il piano-gara, causando un mucchio di problemi ai rossoblù. In particolare, nel primo tempo, si è spinto talmente tanto all’interno, da occupare centralmente lo slot di rifinitore, agendo nella classica posizione di trequartista, a ridosso di Lukaku. Non bisogna dimenticare, infatti, che l’uruguagio almeno nominalmente, rimane un terzino.

Proverbiale del resto l’attitudine della squadra partenopea a saturare i corridoi intermedi, sviluppando la manovra sui princìpi del 3-2-5. Ormai divenuta la tipica disposizione del calcio posizionale. In alcune circostanze a fissare l’ampiezza provvedono gli esterni, schierati a piede invertito. Ovvero Politano e Kvaratskhelia (o Neres), che si isolano in situazione di uno contro uno. Chiaramente, la loro abilità nei fondamentali consiglia di non lasciargli mai esprimere liberamente finte, sterzate e dribbling. Allora il raddoppio è quasi sistematico. Nondimeno, se a questi offensive players ipercinetici associ due laterali del calibro di Olivera e Di Lorenzo, appare complicato per i difensori disinnescare il gioco in catena. Ecco che gli azzurri mandando in tilt gli avversari, obbligati a un surplus attentivo, con troppe variabili da controllare contemporaneamente.

Connessioni e catene

A questo punto urge sottolineare quanto accade in altre squadre che adottano strutture di gioco simili. Gli spostamenti di terzini ed esterni sono codificati, funzionali cioè a farli lavorare ad altezze diverse. Difficile però che siano interscambiabili. Generalmente, si collocano in zone di campo congeniali ed aderenti alle loro caratteristiche tecnico-tattiche. In soldoni, l’ala assai aperta in fascia, con i piedi sulla linea, il difensore più basso in copertura. Pronto a dare sostegno qualora se ne concretizzino le condizioni.

Diversamente, nel Napoli, sia Olivera che Di Lorenzo commutano la posizione in connessione ai compagni di catena. Pertanto, si accentrano negli half spaces, affiancandosi al centrocampista centrale. Tuttavia, partendo proprio da lì, possono poi attaccare la profondità, aggredendo lo spazio tra linee di difesa e centrocampo avversarie con un movimento senza palla. Garantendo un grosso contributo alla fase di rifinitura alla stregua di una mezzala di inserimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGUI I SOCIAL E RESTA AGGIORNATO SULLE NEWS: