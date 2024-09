M. Esposito: “Il Napoli ha tutte le carte per giocarsi lo scudetto”

Ai microfoni di News.Superscommesse.it è intervenuto l’ex Napoli Massimiliano Esposito. Tanti i temi trattati nell’intervista, sull’avvio di stagione del Napoli e sugli obiettivi del club partenopeo.

Dopo la debacle di Verona alla prima giornata, ti aspettavi una reazione del genere da parte del Napoli? Gli azzurri possono puntare allo scudetto?

“Dopo la sconfitta di Verona mi aspettavo la reazione del Napoli, ma soprattutto mi aspettavo l’arrivo di rinforzi importanti. Infatti è sotto gli occhi di tutti come i nuovi innesti abbiano trasformato la squadra. Gli azzurri hanno tutte le qualità per giocarsi lo scudetto. Poi è ovvio che lì davanti la concorrenza è tanta e non sarà semplice. (…) Oggi la classifica è favorevole, ma è presto per trarre conclusioni o giudizi affrettati. (…)”.

La mancanza di impegni infrasettimanali può rappresentare un fattore determinante per il Napoli in ottica scudetto?

“Penso che ad oggi si disputino davvero troppe partite e per stare al passo serve necessariamente una rosa molto ampia e di grande livello. Motivo per cui sono del parere che la mancanza di Coppe al Napoli possa solamente giovare. (…)”.

Lukaku può imporsi come trascinatore della squadra di Conte? Cosa ne pensi della gestione relativa a Osimhen?

“Lukaku sta già dimostrando di essere un trascinatore. Conosce a memoria la metodologia dell’allenatore e sa ciò che Antonio Conte pretende dal singolo e dal collettivo: ciò rappresenta sicuramente un grosso vantaggio per lui e per i compagni. (…) Osimhen? C’è stata una gestione sbagliata da entrambe le parti. (…) Alla fine la soluzione Turchia può giovare a tutti, a Osimhen per rilanciarsi e al Napoli per mitigare il danno economico”.

Il Napoli è apparso solido e organizzato in fase difensiva, merito soprattutto del nuovo acquisto Alessandro Buongiorno?

“Buongiorno è un ragazzo giovane, di personalità e davvero molto in gamba. (…) Si è calato subito nell’ambiente Napoli, si è preso le proprie responsabilità e sta dando una mano straordinaria al reparto difensivo. Per gli azzurri può rappresentare il nuovo Koulibaly”.

Sabato è in programma la sfida tra Napoli e Juventus allo Stadium, che tipo di partita ti aspetti?

“La partita di Champions di martedì potrebbe influire sulla prestazione della Juventus contro il Napoli. Siamo ancora a inizio stagione e le forze fisiche e mentali sono ancora tante, però ci sarà comunque un dispendio di energie in più da parte dei bianconeri e ciò potrebbe favorire il gruppo di Conte. (…)”.

SEGUI I SOCIAL E RESTA AGGIORNATO SULLE NEWS: