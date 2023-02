M.Compagnoni: Kvara e Osimhen pazzeschi!

Intervenendo a Radio Kiss Kiss, il noto giornalista di Sky, commenta il primato del Napoli, con i suoi attaccanti, sopra tutti:

“Kvara e Osimhen sono pazzeschi, inarrestabili. Ci sono stati gli errori dei difensori dello Spezia è vero, ma dove è saltato Osimhen? È volato. Dragowski non è rimasto a guardare, ha provato ad arrivare sulla palla, ma lo stacco del nigeriano, da fermo è stato impressionante”

In effetti l’attaccante napoletano è arrivato a toccare quota 2,58 metri, record più d’atletica che da calcio. Battendo anche il precedente di Cristiano Ronaldo, nella partita tra Juventus e Sampdoria.

Nella gara contro lo Spezia, al di là del valore dell’avversario, il Napoli ha mostrato una maturità indiscutibile, nonostante un primo tempo complicato. Di questo avviso anche Maurizio Compagnoni:

“Il Napoli gioca con il piglio della grande squadra. Se prendi a schiaffi avversari come Liverpool ed Ajax, c’è un motivo. Significa che gli uomini di Spalletti, sono fortissimi”

Contro lo Spezia, il Napoli ha avuto la pazienza di aspettare il momento giusto, forte della sua consapevolezza, che avrebbe prima o poi, trovato la via del gol.

Poi quando davanti hai due killer dell’area di rigore, tutto diventa più facile. Il giornalista di Sky, però non sottovaluta il resto del gruppo:

“Davanti il Napoli ha due calciatori pazzeschi, ma come non citare i vari Kim e Stanislav Lobotka? Sono giocatori di qualità indiscutibili, che fanno la differenza”

Un gruppo che non dà segnali di cedimento, dove tutti i componenti stanno andando al massimo. Sminuire questi meriti è un errore, come sottolineato da Compagnoni, ci sta l’uscita di Dragowski non perfetta, ma il numero 9 azzurro è volato in cielo. Per CR7 fu scritto quasi un libro, giusto riconoscere e celebrare i meriti e le qualità. Stesso discorso per l’azione del terzo gol, Kvaratskhelia approfitta di una leggerezza difensiva, ma si trova in quel momento, al posto giusto. Ciò è figlio di un dettame tattico, che prevede un pressing alto, sulla mediana avversaria, da parte degli attaccanti.

Anche il cronista di Sky riconosce le indubbie qualità, dei calciatori del Napoli. Ben presto, a salire sul carro, saranno in molti.

