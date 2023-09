Lutto per Stanislav Lobotka, morto oggi il Papa’ del centrocampista azzurro

E’ morto il papà di Stanislav Lobotka. Una terribile notizia, quella che ha colpito il centrocampista slovacco del Napoli. Il padre di “Stan”, come lo chiamano gli amici, si è spento nelle scorse ore. A riferirlo sono fonti vicine alla sua Nazionale, che confermano le voci circolate già dalla mattinata. Purtroppo, le verifiche effettuate hanno ribadito che Lobotka senior è venuto a mancare, lasciando un grande ed incolmabile vuoto nella sua famiglia

Lobotka ha ricevuto la tragica notizia alla vigilia della prossima sfida contro il Portogallo, valevole per la fase a gironi delle qualificazioni europee. A Stanislav, ragazzo sensibile, perbene e sempre attento agli altri, vanno le condoglianze di tutta la redazione di persemprenapoli.it, che si unisce alle numerose manifestazioni di affetto e vicinanza rivolte dai tifosi azzurri, via social, al giocatore che veste la maglia numero 68 ella squadra oggi allenata da mister Rudi Garcia.

