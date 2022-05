Lutto nell’Isola di Capri, si ‘e’ spento Guido Lembo, il fondatore de “Anema e Core”

Lo chansonnier di Capri, Guido Lembo, fondatore della celebre taverna «Anema e Core» è morto ieri in una clinica di Castellammare di Stabia, dopo aver lottato a lungo contro una grave malattia, che ultimamente lo teneva lontano a lungo dall’ isola. Nato il 13 novembre del 1947, Lembo aveva cominciato la sua carriera di cantante e musicista a Londra, a soli 16 anni. Suonava in un ristorante italiano chiamato il “Gattopardo”. Dopo aver girato mezza Europa, si trasferì a Palm Beach per poi tornare a Capri e aprire un locale chiamato “’O Guarracino”. Continua a suonare nei più importanti locali della movida italiana fino a quando nel 1994 apre “L’Anema e Core”. È un successo senza precedenti i vip italiani e stranieri fanno a gara per assicurarsi un tavolo nel suo locale.

Il Cordoglio del Presidente De Luca e di tanti amici…

“Cordoglio per la scomparsa di Guido Lembo, mitico animatore delle notti di Capri con il suo “Anema e core”. Un artista poliedrico e coinvolgente, uno chansonnier effervescente che ha donato allegria ai visitatori di tutto il mondo. È stato un ambasciatore internazionale della musica napoletana e della gioia di vivere. Ne ricordo anche la generosa disponibilità per tante iniziative solidali”. Ricorda cosi Guido Lembo, il Governatore Vincenzo De Luca. Ed i tanti amici appena hanno saputo della sua scomparsa.

È il caso del pizzaiolo Gino Sorbillo, che l’ha salutato con un “Riposa in pace” sul suo profilo Facebook. Lo stesso ha fatto il giornalista ed ex direttore del Tgr Campania, Antonello Perillo. “Addio Guido Lembo, amico mio carissimo… Straordinario chansonnier, impareggiabile per passione, bravura e simpatia. Hai rappresentato la canzone napoletana e Capri nel mondo. Sei stato di esempio anche per come hai lottato, da vero leone… Mancherai a tutti. A me tantissimo, nel ricordo delle ore trascorse insieme”. Questo il messaggio lasciato sulla bacheca del cantante così come la collega e attrice Anna Capasso: “È solo un arrivederci, così mano nella mano…Rip”.

