Lutto nel Mondo del Calcio: Morto FREDDY RINCON!

L’ex giocatore del Napoli Freddy Rincon è morto nelle ultime ore, secondo la Clinica Imbanaco (Colombia). Rincón era ricoverato in ospedale da lunedì 11 aprile, dopo che l’ auto su cui viaggiava ha subito un incidente stradale e le sue condizioni di salute sono peggiorate.

L’ex centrocampista del Real Madrid e capitano della Colombia , una stagione anche al Napoli a metà degli anni Novanta, era ricoverato in terapia intensiva «in condizioni critiche». L’ incidente e’ avvenuto a Cali’(Colombia),erano le 4 del mattino circa, e l’automobile con a bordo Rincon è stata travolta da un autobus del trasporto pubblico. Secondo i media colombiani, Rincon era alla guida del veicolo, su cui c’erano quattro passeggeri.

Nonostante un lungo intervento chirurgico e l’impegno dei medici per salvargli la vita, per il 55enne non c’è stato nulla da fare.

Soprannominato il colosso (“El Coloso“), Rincon è stato una delle star della nazionale colombiana ai mondiali del 1990 in Italia, come anche perno del gruppo che si è qualificato per tre mondiali consecutivi (1990, 1994 e 1998).

