Lutto nel Mondo del calcio, e’ morto Vincenzo D’Amico il “Golden Boy “della Lazio

Era lo scorso 8 maggio e Vincenzo D’Amico avvisava tutti con un post su Facebook di essere in piena battaglia contro un tumore: «Mi dicono che i malati oncologici tirano fuori forze inaspettate! Io ci sto provando». Questo il messaggio del “Golden Boy” della Lazio, inondato da commenti di solidarietà e vicinanza da parte di tutto il popolo biancoceleste. A distanza di qualche mese è arrivata la triste notizia. D’Amico è morto

Vincenzo D’ Amico:Il Leone ha lottato fino alla fine!

Non ce l’ha fatta Vincenzo D’Amico, il brutto male alla fine ha avuto la maglia e la bandiera biancoceleste si è spenta a 68 anni. D’Amico era ricoverato in ospedale. Le sue condizioni – a quanto si apprende – si sono aggravate rapidamente nel giro di pochi giorni.

Diventato campione d’Italia nel 1974 a soli 19 anni nella banda Maestrelli con Chinaglia, Vincenzo D’Amico ha speso l’intera carriera con la maglia della Lazio per 15 anni in cui si è concesso solamente una breve partentesi al Torino, dove non voleva andare ma dovette accettare per i problemi economici della Lazio dopo lo scandalo scommesse.

Cordoglio della Lazio: “LEGGENDA E CORAGGIOSO CAPITANO”

“Leggenda biancoceleste e coraggioso capitano nei momenti difficili della Societa'”. Cosi’ il presidente Claudio Lotito e tutta la Lazio “con estremo dolore e profonda commozione” per la notizia della scomparsa di Vincenzo D`Amico, protagonista indiscusso dello scudetto 1973/74. “Vincenzino, come tanti lo hanno sempre continuato a chiamare – scrive il club sul sito -, ha fatto innamorare i tifosi di diverse generazioni con le sue magie in campo e il suo infinito attaccamento alla maglia”. D`Amico ha giocato nella Lazio dal 1971 al 1980 e, dopo un anno al Torino, dal 1981 al 1986. Il presidente Lotito, a nome di tutto il club, rivolge alla sua famiglia e ai suoi cari le piu’ sincere condoglianze. “Non ti dimenticheremo mai, Vincenzo!”

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati