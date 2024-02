Lutto nel calcio campano, ci lascia Gaetano Battiloro

Lutto nel calcio campano, che piange la scomparsa di Gaetano Battiloro. Lo storico dirigente sportivo aveva collaborato con alcuni tra i principali club della regione: Turris, Frattese ed Ercolanese, per citarne soltanto alcuni.

Partecipiamo commossi al dolore per la scomparsa di Gaetano, che per alcuni mesi ha portato avanti sulla nostra webtv un progetto ambizioso. Trasformare in una vera e propria trasmissione, dal titolo abbastanza emblematico – “Non è tutto oro… lo dice Battiloro” – i pensieri del Direttore sui fatti e misfatti che ogni settimana animavano Lega Pro e Serie D.

La redazione di persemprenapoli.it si stringe alla famiglia Battiloro, alla quale vanno le nostre più sentite condoglianze.

