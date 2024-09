Lukaku: “ Un onore giocare per il Napoli”

Prima partita in maglia azzurra, per Big Rom e subito decisivo.

Basta l’ultima mezz’ora, più un maxi recupero, per il belga, per essere eletto Man of the match.

Premiato da DAZN, l’attaccante azzurro racconta la sua emozione:

“Un onore giocare qui, per questa società, con questa squadra e questi tifosi. Il gruppo mi ha accolto molto bene, abbiamo lavorato duramente, oggi il lavoro fatto ha pagato bene”

Subito in gol Romelu Lukaku, davanti al suo nuovo pubblico, un esordio con i fiocchi. Il numero 11 azzurro, non è nuovo a queste emozioni:

“Per abitudine nella mia carriera, faccio gol all’esordio. Alla fine però abbiamo vinto, questa era la cosa più importante”

Infine una domanda relativa al suo rapporto con Conte, il tecnico che lo ha fortemente voluto, nel suo scacchiere:

“Con Conte sto bene, adesso dobbiamo lavorare”

L’importanza di avere un allenatore che ti conosce, che sa come valorizzare le tue qualità, tutti questi elementi, rendono magica la notte di Romelu Lukaku. Arrivato solo martedì a Napoli, in pochissimi giorni è già entrato, nel cuore dei tifosi azzurri.