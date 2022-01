Lukaku- Tuchel: Scontro da…aria di divorzio?

Continua il gelo tra Romelu Lukaku e Tuchel. La telenovela iniziata con l’intervista dell’ex attaccante dell’Inter e proseguita con la risposta piccata del tecnico, si alimenta di una nuova clamorosa svolta: il tecnico del Chelsea ha escluso l’ex attaccante dell’Inter per il match contro il Liverpool. Secondo la stampa inglese il centravanti belga non fa parte dei convocati di Thomas Tuchel per la supersfida di questo pomeriggio contro i Reds. In un’intervista, Lukaku ha manifestato la propria insoddisfazione per il suo ritorno al Chelsea, mettendo nel mirino il tecnico tedesco e auspicando un ritorno all’Inter, da dove è arrivato in estate per 115 milioni di euro. “Penso che il mister abbia scelto di giocare con un altro modulo – ha detto Lukaku – io devo solo non mollare e continuare a lavorare ed essere professionista. Non sono contento per la situazione, ma sono un lavoratore e non devo mollare. Ho l’Inter nel cuore e penso che tornerò a giocare a Milano”.

Tuchel risponde a Lukaku, ed alla sua mancata convocazione in ottica Liverpool: Tuchel, che aveva rilanciato Lukaku, autore di due gol contro Aston Villa e Brighton, ha risposto in maniera piccata alle parole dell’ex interista: “Non mi sono piaciute le sue dichiarazioni, è ovvio. Le sue parole fanno rumore – ha detto in conferenza stampa il tecnico – un rumore di cui non abbiamo bisogno. Non vogliamo che venga trasformato in più di quanto ci sia in realtà. È facile prendere delle frasi fuori dal contesto, accorciarle e fare dei titoli per poi rendersi conto che la realtà non è poi così male. Ci prenderemo del tempo per capire cosa sta succedendo perché quelle parole non riflettono il lavoro quotidiano”. Ora l’ennesima, clamorosa, decisione.

