Lukaku torna affaticato e apre nuovi scenari nell’attacco del Napoli

Finora il Napoli ha mostrato qualche limite di troppo in fase offensiva, subordinata tantissimo alla brillantezza di Romelu Lukaku. Per cui le dinamiche nello sviluppo della manovra d’attacco, al netto del gioco in catena, con la creazione di triangoli costruiti sull’asse tra terzino e mezzala, arricchito dalla fluidità posizionale degli esterni, che a turno stringono molto al centro, non ha poi grandi alternative allo scarico su Big Rom. Risorsa fondamentale, riuscire a tenere il duello fisico, in un sistema che presuppone baricentro medio e controllo degli spazi. Da questo punto di vista, diventa assai utile il lavoro senza palla del numero undici. Che, muovendosi incontro, tiene il pallone ed al contempo, attira fuori posizione il marcatore diretto, costretto generalmente a rompere la linea per seguirne gli spostamenti.

Ovviamente, da questo scenario in cui il centravanti indossa i panni dello sgobbone invece di occupare stabilmente l’area di rigore, è avulsa la proverbiale capacità di Kvaratskhelia e Politano nel produrre vantaggi utilizzando una soluzione originale: cioè il dribbling. Una giocata individuale dove entrambi eccellono, in grado di determinare superiorità numerica, in ampiezza o nei corridoi intermedi.

Conte incrocia le dita

Nel frattempo, Antonio Conte incrocia le dita, nella speranza di poter contare sul suo pupillo. Tenuto precauzionalmente a riposo dal c.t. belga Domenico Tedesco, nell’ultima gara di Nations League contro Israele, a causa di un’infiammazione cronica al ginocchio che ne mette addirittura in dubbio la presenza contro la Roma. Sarà interessante vedere quanto sarà disposto l’allenatore a concedere eventualmente un turno di riposo a Lukaku, adattando al centro dell’attacco le caratteristiche di una delle punte di scorta in organico. Ma se c’è una cosa che non manca, all’Uomo del Salento, è proprio l’apertura mentale.

Scommettere sulla rinascita repentina di Raspadori. Uno degli attaccanti maggiormente dotati della propria generazione, che però fatica tremendamente a ritrovarsi. Nonostante abbia un talento quasi primordiale nell’abbassarsi per legare il gioco, associandosi coi compagni, specialmente tra le linee. Forse per colpa di un grosso fraintendimento tattico, che l’ha costretto a giocare spesso sull’esterno la passata stagione. Vero è che le sue abilità nei fondamentali, in particolare nello stretto, gli consentono di adattare la tecnica alle richieste del momento, defilandosi pure lateralmente. Ma ciò non lo trasforma automaticamente in un esterno che punta, va sul fondo e crossa.

Oppure affidarsi a Simeone. L’indole de El Cholito è sicuramente simile a quella dell’ex Inter e Roma. Magari l’argentino partecipa meno alla manovra. Per meglio dire, preferisce fare la sponda, al massimo stoppare e poi toccarla al sostegno. Quindi, buttarsi dentro, per allungare la difesa avversaria e aspettare il cross, posizionandosi all’altezza del dischetto. Non sarà particolarmente preciso nel connettersi col resto della squadra: quel tipo di tecnica fa storcere il naso a molti. Nondimeno, ha eccellenti tempi di reazione nel cercare la palla. Così fa la differenza sotto porta. Siamo solo all’inizio della settimana che culminerà domenica con la sfida alla Roma. Tuttavia Conte comincia a valutare anche opzioni alternative.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGUI I SOCIAL E RESTA AGGIORNATO SULLE NEWS: