Lukaku sempre più vicino.

Dopo la batosta del Bentegodi, il Napoli deve correre subito ai ripari. Troppo evidente l’assenza di un attaccante di riferimento, per la squadra di Conte, con un Simeone praticamente non pervenuto, nella disfatta di Verona.

La telenovela Osimhen non può protrarsi oltre, il campionato non ti aspetta. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il centravanti belga è vicinissimo alla casacca azzurra, con la proposta ufficiale presentata, da parte della società partenopea. Il club di De Laurentiis non pagherà la clausola rescissoria, da 43 milioni di euro, ma intende chiudere a 30 milioni più bonus, per la cessione a titolo definitivo.

Le operazioni Lukaku e Osimhen non sono legate tra loro, per l’attaccante nigeriano, si farà un discorso a parte. Anche il Chelsea è partito male in Premier e vuole risolvere la questione, legata al belga, entro i prossimi giorni.

Per David Neres invece è tutto fatto, il brasiliano raggiungerà i nuovi compagni a Castel Volturno, già nella giornata di domani, quando riprenderanno gli allenamenti.

Mancano ancora 12 giorni alla chiusura del mercato, ma è apparso evidente, come questo Napoli non possa aspettare oltre. Già la partita di Coppa Italia, contro il Modena, aveva dato segnali preoccupanti, sia dal reparto offensivo, che dalle ripartenze subite, contro una squadra di categoria inferiore.

Lo stesso Verona, con una squadra volenterosa e nulla più, si è facilmente sbarazzato di un Napoli, troppo arrendevole.

Per Conte e gruppo , si prospetta un duro lavoro, ma anche la società, deve uscire in fretta, dalle situazioni stagnanti, che stanno minando la serenità generale.