Lukaku oltre i gol: Big Rom non molla mai e poi raccoglie i frutti

La memoria dei tifosi napoletani tende a dimenticare il passato di Romelu Lukaku: indemoniato animale negli ultimi sedici metri, dal fisico strutturato, che oltre a far salire la squadra, vive per il gol. La realtà, come spesso succede, è leggermente più sfumata. Magari da qualche settimana a questa parte il suo impatto risulta inferiore alle attese. Pur sobbarcandosi un lavoro insostituibile senza palla, Big Rom non sta rendendo come forse ci si attendeva al momento dell’acquisto. Ha grandi difficoltà a sfoggiare il classico repertorio del bomber che gonfia le reti. Quello che si fa trovare pronto all’appuntamento col primo pallone che transita in area. Latitano, infatti, movenze e preparazione da centravanti di assoluto livello. In città qualcuno ne mette addirittura in discussione lo status di top player. Come a dire: è diventato troppo vecchio e imbolsito per le ambizioni di Antonio Conte.

Nondimeno il belga rimane l’epicentro del “nuovo” Napoli che cerca di edificare l’Uomo del Salento: un personaggio che per indole caratteriale prende le decisioni, e difficilmente si lascia influenzare dai malumori della critica. Per cui la scelta di aver scommesso sul suo pupillo, almeno per adesso, non è oggetto di dibattito. Perché appare piuttosto ingenuo immaginare che la rivoluzione cominciata la scorsa estate da ADL – un progetto decisamente ad ampio respiro affidato a Conte dalla proprietà – venisse messa in discussione, se non addirittura destinata a naufragare, per causa di Lukaku. Gli stessi media dovrebbero essere coscienti della forza emotiva generata da questo tipo di decisione.

Lukaku decisivo pure in inferiorità

Eppure, in tanti all’ombra del Vesuvio speravano tornasse a incidere con una certa continuità, dopo il periodo di scarsa vena. Allora è normale che Conte riponesse così tanta fiducia nel numero undici, tutelandolo a spada tratta, consapevole che all’improvviso potesse accendersi. Insomma, l’exploit da finalizzatore seriale fosse dietro l’angolo. Del resto, la rete rifilata all’Udinese rappresenta un saggio delle qualità realizzative di Lukaku: prima occupa lo spazio, incuneandosi tra i centrali bianconeri. Quindi spinge forte sull’acceleratore, raccogliendo il passaggio visionario di McTominay, che l’ha servito col contagiri in profondità. Per addomesticare in corsa l’imbucata dello scozzese l’attaccante azzurro usa lo stop orientato, portandosi avanti la palla, coordinandosi per scoccare un tiro preciso e letale.

Al di là del gol, bisogna comunque rimarcare l’impatto rilevante del belga nella risalita del campo. Ennesimo indicatore di quanto fondamentale sia il suo apporto all’interno di uno scenario tattico estremamente complicato da decodificare. In effetti, la struttura difensiva predisposta da Runjaić prevedeva pressing e riaggressione, oltre alla compatta linea a tre a protezione di Sava. In cui Bijol agiva quasi sempre in superiorità numerica contro Romelu, ricevendo il sostegno di Kristensen. Visto che Ehizibue aveva gamba per tenere l’uno contro uno al cospetto di un indiavolato Neres, mentre Giannetti usciva sull’altro lato, a coprire le spalle di Zemura, opposto a Politano.

In definitiva, i fatti restano e le chiacchiere se le porta via il vento autunnale. Il Napoli tiene la scia dell’Atalanta capolista grazie anche a Lukaku, che scuote le fondamenta ideologiche di un top coach del calibro di Conte. A questo punto, finalmente sbloccatosi, nulla vieta di immaginare che l’asticella della media-gol si alzi in maniera esponenziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGUI I SOCIAL E RESTA AGGIORNATO SULLE NEWS: