Lukaku: “Non è finita, finché non è finita”

L’attaccante belga del Napoli è completamente rigenerato, dopo l’ottima prova con la nazionale del Belgio. Doppietta per lui, nella vittoria contro l’ Ucraina, che gli fa toccare quota 399 marcature, in carriera. Domenica per Big Rom, la possibilità, quindi, di raggiungere il record di 400 reti, contro il Milan, di Sergio Coincecao.

Romelu Lukaku a fine partita, come riporta il Corriere dello Sport, tiene un discorso alla Al Pacino, con i compagni di squadra :

“Ragazzi adesso cerchiamo di vincere un titolo con i nostri club”

Applausi a scena aperta e un riferimento anche al Napoli, che proprio in Lukaku, può trovare l’arma vincente, per il finale di stagione.

Non solo, il numero 11 azzurro, poco prima, aveva rilasciato alcune dichiarazioni, ad un’emittente locale:

“Ho visto un’atmosfera molto rilassata a tavola e questo si è tradotto in campo. Dovevamo crederci. Ho visto molte squadre rimontare da situazioni difficili. Basti pensare alla rimonta del Barcellona sul PSG in Champions League, qualche anno fa. Nel calcio non è finita finché non è finita”

Riferimento al Belgio, ma anche al Napoli, vista la situazione di classifica e il numero di gare restanti.

Per Antonio Conte, non poteva esserci notizia migliore. Riavere il centravanti, da lui tanto voluto, super motivato.

Nel calcio non è mai finita e Domenica, il Napoli avrà più che mai bisogno, dell’attaccante belga, in splendida forma.