Lukaku non farà parte del Chelsea nella tournée che i Blues affronteranno negli Usa per preparare la prossima stagione. Enzo Maresca non ha incluso Big Rom nella lista dei convocati, data l’intenzione dell’attaccante belga di lasciare Londra quanto prima. Sullo sfondo, nel suo futuro, l’accordo con il Napoli del suo mentore Antonio Conte che lo sta aspettando a braccia aperte per rimpiazzare Osimhen.

Tra il Napoli e Lukaku la chiave è Osimhen ma il Psg è ancora lontano

Pur avendo trovato l’accordo di massima con il calciatore, il Napoli dovrà vedersela con il Chelsea che non è intenzionato a fare sconti per Lukaku. De Laurentiis ha trovato l’accordo con il bomber belga sulla base di un triennale da 6 milioni a stagione ma non potrà affondare il colpo fin quando il Psg non presenterà un’offerta ritenuta congrua ed accettabile per far partire Osimhen. La richiesta di De Laurentiis per il bomber dello scudetto, inizialmente intorno ai 130 milioni, è scesa a 100 dopo la richiesta di sconto da parte di Al-Khelaifi, ma il magnate proprietario della squadra parigina non è arrivato oltre gli 80 per portarlo a Parigi.

Una forbice ampia quella tra Psg e Napoli che sta bloccando anche Lukaku, tornato dalle vacanze post Europeo, e destinato a rimanere a Londra senza poter far altro che aspettare che tutte le pedine si muovano per farlo arrivare a Napoli. Uno scenario che lui conosce bene dato che anche lo scorso anno, prima di arrivare alla Roma, ha dovuto svolgere la preparazione atletica in solitudine prima di accettare la serrata corte di Mourinho. Il Chelsea nel frattempo non può aspettare che Lukaku faccia le sue scelte considerandolo parte integrante di un gruppo squadra di cui non farà mai parte e questo presupposto ha fatto sì che la possibilità di portarlo negli States non sia stata presa in considerazione.

SEGUI I SOCIAL E RESTA AGGIORNATO SULLE NEWS: