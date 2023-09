Lukaku-Dybala o Kvaratskhelia-Osimhen? Chi la coppia più forte…Provocazione da Roma

Confronto tra le coppie d’attacco più discusse del campionato, da Roma ne sono certi: Dybala e Lukaku allo stesso livello di Kvara e Osimhen

Uno dei colpi più discussi del calciomercato appena concluso è senza dubbio quello di Lukaku alla Roma. Il belga è approdato nella capitale in prestito secco per un anno, dal Chelsea, per una cifra vicina ai 5,8 milioni di euro. L’ex Inter è stato accolto dai tifosi romanisti come il colpo dell’estate, le aspettative sono altissime.

Lukaku andrà a comporre una coppia d’attacco di tutto rispetto con Paulo Dybala. Il duo si completa e rispecchiano a pieno le caratteristiche richieste da Mourinho per i suoi attaccanti. In tanti si stanno chiedendo che impatto potrà avere questa coppia sul campionato, e non si sprecano i paragoni, in particolare con la coppia azzurra Kvaratskhelia-Osimhen.

Ad esprimersi sull’argomento anche Stefano Carina, giornalista de Il Messaggero, che è intervenuto ai microfoni di Radio Radio Mattino. “L’argentino e il belga compongono la coppia gol più forte del campionato, al pari di Osimhen-Kvara” – il suo parere espresso in diretta.

Al momento non abbiamo ancora visto all’opera la coppia Dybala-Lukaku, con ogni probabilità li vedremo insieme per la prima volta nella prossima sfida contro l’Empoli. Staremo a vedere se la coppia della Roma riuscirà ad essere alla pari di Osimhen-Kvara, il duo che la scorsa stagione ha trascinato il Napoli alla vittoria dello scudetto.

