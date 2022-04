Luis Vinicio: “Non voglio piu’ vedere partite come Domenica”

Luis Vinicio, ex attaccante ed allenatore del Napoli, detto “O’ Lione”, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio ufficiale del Calcio Napoli, inerenti alla gara contro la Fiorentina. Vi riportiamo uno stralcio delle dichiarazioni di Luis Vinicio rilasciate oggi alla radio ufficiale del Calcio Napoli:

“La partita con la Fiorentina andava affrontata in modo diverso, i giocatori viola avevano più voglia di vincere e l’ho trovato assurdo. Quando sono andato a trovare la squadra ho detto ai ragazzi che dovevano lottare con tutte le loro forza fino alla fine, non si può mollare così. Questo campionato è ancora aperto, ma non voglio più vedere partite come quella di domenica. Non avrei mai allenato la Juventus, sono legato troppo al Napoli, questa è casa mia”.

