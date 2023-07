Luis Suarez il regista della Grande Inter ci ha lasciato

Luis Suarez Miramontes, uno dei più grandi registi della Grande Inter di Angelo Moratti si è spento a causa di una malattia. Lo spagnolo è una delle colonne principali della squadra neroazzurra degli anni 70, riuscendo non solo ad elevare lo status della squadra a livello italiano ma anche a quello internazionale. Arrivato dal Barcellona per 300 milioni con l’Inter Suarez ha vinto: 3 campionati, 2 Coppa dei Campioni, 2 Coppa Intercontinentali. In 333 partite lo spagnolo ha realizzato 55 gol. Uno dei più grandi uomini che ha reso maestosa la squadra dell’Inter: inoltre la sua spiccata dote calcistica lo ha portato nell’Olimpo della squadra neroazzurra.

