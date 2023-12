Luis Deco: Col Napoli confronto difficile.

Sono arrivati i primi commenti, sul sorteggio Champions, da parte del Barcellona.

Luis Deco, ex stella blaugrana, oggi direttore sportivo degli spagnoli, commenta così l’esito dell’urna di Nyon:

“Una grande partita, nel segno di Maradona. La storia del numero 10 in queste due squadre è impressionante, una sfida che avrà un sapore particolare”

Ai microfoni di Mediaset Sport, Deco parla degli azzurri:

“Dall’anno scorso il Napoli è tornato ai suoi livelli, dove meritava di essere da tempo. Ha giocatori importanti e abituati a giocare, sfide di questo livello. Sarà un confronto difficile”

Partita aperta, che per lo spagnolo, sarà rappresentato dal bel gioco:

“Saranno partite in cui entrambe le squadre, vorranno giocare a calcio, con giocatori creativi. Abbiamo momenti in cui giochiamo molto bene, ma abbiamo avuto problemi con gli infortuni. Con il Napoli sarà importante, recuperare tutti i giocatori”

Una sfida affascinante, come l’ha definita Mazzarri, che però si giocherà tra diverso tempo. Per quella data, metà febbraio, lo status delle due squadre, potrebbe non essere quello attuale.

