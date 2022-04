Luigi De Laurentiis: “Mio padre vuole arrivare allo scudetto…”

Luigi De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss, commentando innanzitutto la volata scudetto: “Mio padre vuole arrivare fino in fondo, tutto è ancora possibile.”

A proposito di vittorie, De Laurentiis jr ha conquistato finalmente la promozione in Serie B con il “suo” Bari: “Dopo 4 lunghi anni stiamo ritrovando le categorie giuste per una piazza così importante come Bari. Riportare sulla mappa del calcio anche il Sud sarebbe importante...”.

Sulla possibilità di imbastire incroci di mercato con la squadra partenopea, Luigi De Laurentiis non esclude nulla: “I giovani del Napoli in prestito? Scenario possibile, valuteremo...”.

Il ritorno in cadetteria rimette i Galletti nel calcio che conta, ma genera al contempo nella famiglia di produttori cinematografici una certa inquietudine circa il futuro a medio/lungo termine, considerando le norme imposte dalla Federazione in caso di doppia proprietà: “Una regola ingiusta. Cambiare le regole in corso non lo trovo giusto perché abbiamo investito tanto in 4 anni ed in B continueremo a farlo!”.

